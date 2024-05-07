Школьница родила в туалете торгового центра и бросила ребенка в лесу

Школьница в Архангельске родила в туалете местного торгового центра, а после решила оставить малыша в лесополосе. Как сообщил источник 5-tv.ru, инцидент произошел летом 2023 года, однако огласку история получила после обращения в полицию.

Днем ранее, 6 мая, девушка пришла к правоохранителям и рассказала, что друг показал ей видео, на котором подросток показывает младенца в крови. По словам заявительницы, двушка была изнасилована молодым человеком, после чего забеременела. Родив, она решила избавиться от ребенка и закопать его в лесу.

Полиции удалось вычислить девушку, которая фигурировала на видео, ей, предположительно, оказалась 16-летняя школьница. Удалось установить, что в августе прошлого года она родила мальчика.

«Вместе с 18-летним отцом ребенка вынесли в лес, где они и бросили малыша в кустах», — сообщил источник.

Останков ребенка полицейские так и не обнаружили. Отец мальчика был задержан. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что участница «Фабрики звезд» рассказала про роды в туалете кафе.