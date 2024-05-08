Турецкие СМИ сообщили о задержании убийцы россиянки Двизовой и ее дочери

Женщина и 15-летняя девочка были найдены мертвыми в ноябре прошлого года в турецком Бодруме.

Уроженец Литвы Андрей Куслевич, убивший в турецком Бодруме россиянку Ирину Двизову и ее 15-летнюю дочь, задержан немецкой полицией. Об этом сообщает Kent TV.

Уточняется, что мужчину задержали при проверке на границе в автобусе, следовавшем из Праги в Мюнхен.

«Решение по подозреваемому в убийстве будет принято после суда, который пройдет в Нюрнберге», — говорится в сообщении.

По информации издания, речь идет о Куслевиче, который после убийства Двизовой похитил родного сына и скрылся за границей.

Об убийстве россиянок стало известно в конце ноября 2023 года. Тела Двизовой и ее дочери нашли завернутыми в простыни возле дороги. На вилле, в которой они проживали, обнаружили следы пуль и пятна крови. До этого о пропаже Двизовой заявили друзья, обеспокоенные тем, что женщина и ее дочь долго не выходят на связь.

В убийстве заподозрили экс-супруга Двизовой — Андрея Куслевича, уроженца Литвы. Пара долгое время жила в этой стране, воспитывая общего сына и двоих детей женщины от предыдущих отношений.

Позднее Двизова с разрешения мужа переехала в Россию, где подала на развод, а также хотела добиться лишения Куслевича родительских прав. Сам мужчина находился в розыске по уголовному делу на территории РФ, поэтому приехать боялся. Вместо этого он выследил Двизову, когда она перебралась с дочерью и младшим сыном в турецкий Бодрум.

На ранее опубликованных кадрах запечатлен скандал между женщиной и ее бывшим мужем во время их встречи в Бодруме. Слышно, что у Двизовой случилась истерика при виде Куслевича.

По некоторым данным, бывший муж хотел забрать у женщины ребенка и угрожал ей расправой. Согласно одной из версий, Куслевич убил бывшую жену и ее дочь, спрятал их тела, а мальчика похитил и скрылся за границей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат убитой в Турции россиянки Ирины Двизовой заявил о бездействии турецкой полиции.