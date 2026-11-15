В Таганроге из-за атаки беспилотников один человек погиб, еще четверо пострадали
В Неклиновском районе поврежден мост на трассе Р-280, движение по нему перекрыли. Также в городе повреждены две электроподстанции, из-за чего приостановили движение поездов.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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В результате атаки ВСУ на Таганроге погиб мужчина
В результате ночной атаки киевских боевиков на Ростовскую область в Таганроге погиб мужчина — главный инженер электроподстанции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», — написал он.
По информации Слюсаря, в результате атаки вражеских дронов ранения получили четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Пострадавших доставили в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Глава Ростовской области уточнил, что в момент атаки ВСУ пострадавшие находились в автомобиле. На их машину упали обломки украинских беспилотников.
«Выражаю поддержку и желаю скорейшего выздоровления», — написал Слюсарь.
Также губернатор рассказал о других последствиях вражеской атаки. В результате ударов украинских БПЛА поврежден участок трассы Р-280. Движение через мост на 64 километре трассы временно перекрыто. Экстренные службы работают на месте.
Помимо этого, в Таганроге получила повреждения электроподстанция в квартале Шубин. Возникло возгорание. Сотрудники экстренных служб приступили к ликвидации последствий.
Слюсарь добавил, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили порядка 50 украинских дронов.
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