«Не чувствовала рук и ног»: Татьяна Васильева попала в больницу

С актрисой произошел несчастный случай.
Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
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На актрису Татьяну Васильеву упал забор
На народную артистку РФ Татьяну Васильеву упал забор. Это произошло прямо на том же месте, где ее совсем недавно сбил автомобиль. Об этом актриса рассказала в передаче на федеральном телеканале.
«Не чувствовала ни рук, ни ног. Еще немножко, и, наверное, меня бы вообще насмерть убило», — призналась Васильева.
В этот роковой момент Татьяна находилась на проезжей части — она лежала, придавленная тяжелыми конструкциями, пока ей не помогли случайные прохожие. По словам актрисы, водители, которые ждали зеленого сигнала на светофоре, даже не остановились.
Несмотря на произошедшее, актриса сумела отыграть в спектакле и лишь после этого поехала в больницу. Врачи откачали ей жидкость из колена и рекомендовали полный покой.
По роковому совпадению, ЧП произошло в день юбилея бывшего мужа актрисы — актера Анатолия Васильева. Как выяснилось, он ничего об этом не знал, ведь давно уже не общается ни с Татьяной Григорьевной, ни с их общим ребенком.
Тем временем взрослый сын народной артистки Филипп и его жена Мария Болонкина недавно подарили Васильевой очередного внука. Теперь мужчина и его супруга воспитывают четверых — от первого брака у Филиппа еще есть двое детей. До этого еще двух внуков Татьяне Васильевой принесла ее дочь Елизавета.
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