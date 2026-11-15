«Не чувствовала рук и ног»: Татьяна Васильева попала в больницу

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 47 0

С актрисой произошел несчастный случай.

Почему Татьяна Васильева попала в больницу

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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На актрису Татьяну Васильеву упал забор

На народную артистку РФ Татьяну Васильеву упал забор. Это произошло прямо на том же месте, где ее совсем недавно сбил автомобиль. Об этом актриса рассказала в передаче на федеральном телеканале.

«Не чувствовала ни рук, ни ног. Еще немножко, и, наверное, меня бы вообще насмерть убило», — призналась Васильева.

В этот роковой момент Татьяна находилась на проезжей части — она лежала, придавленная тяжелыми конструкциями, пока ей не помогли случайные прохожие. По словам актрисы, водители, которые ждали зеленого сигнала на светофоре, даже не остановились.

Несмотря на произошедшее, актриса сумела отыграть в спектакле и лишь после этого поехала в больницу. Врачи откачали ей жидкость из колена и рекомендовали полный покой.

По роковому совпадению, ЧП произошло в день юбилея бывшего мужа актрисы — актера Анатолия Васильева. Как выяснилось, он ничего об этом не знал, ведь давно уже не общается ни с Татьяной Григорьевной, ни с их общим ребенком.

Тем временем взрослый сын народной артистки Филипп и его жена Мария Болонкина недавно подарили Васильевой очередного внука. Теперь мужчина и его супруга воспитывают четверых — от первого брака у Филиппа еще есть двое детей. До этого еще двух внуков Татьяне Васильевой принесла ее дочь Елизавета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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