«Не чувствовала рук и ног»: Татьяна Васильева попала в больницу

На актрису Татьяну Васильеву упал забор

На народную артистку РФ Татьяну Васильеву упал забор. Это произошло прямо на том же месте, где ее совсем недавно сбил автомобиль. Об этом актриса рассказала в передаче на федеральном телеканале.

«Не чувствовала ни рук, ни ног. Еще немножко, и, наверное, меня бы вообще насмерть убило», — призналась Васильева.

В этот роковой момент Татьяна находилась на проезжей части — она лежала, придавленная тяжелыми конструкциями, пока ей не помогли случайные прохожие. По словам актрисы, водители, которые ждали зеленого сигнала на светофоре, даже не остановились.

Несмотря на произошедшее, актриса сумела отыграть в спектакле и лишь после этого поехала в больницу. Врачи откачали ей жидкость из колена и рекомендовали полный покой.

По роковому совпадению, ЧП произошло в день юбилея бывшего мужа актрисы — актера Анатолия Васильева. Как выяснилось, он ничего об этом не знал, ведь давно уже не общается ни с Татьяной Григорьевной, ни с их общим ребенком.

Тем временем взрослый сын народной артистки Филипп и его жена Мария Болонкина недавно подарили Васильевой очередного внука. Теперь мужчина и его супруга воспитывают четверых — от первого брака у Филиппа еще есть двое детей. До этого еще двух внуков Татьяне Васильевой принесла ее дочь Елизавета.

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