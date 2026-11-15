Память подводит даже молодых: врач назвала причины неожиданной забывчивости

Гериатр Ткачева: проблемы с памятью у молодежи связаны с избытком информации

Проблемы с памятью могут возникать в любом возрасте, потому что не всегда их причина кроется в патологии. Дело еще и в том, как человек использует возможности своего мозга. Об этом журналистам РИА Новости рассказала Ольга Ткачева — директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета и президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров.

«У молодых людей могут быть нарушения памяти, но это связано с избытком информации, перегрузкой и стрессом», — отметила Ткачева.

При этом, по словам специалиста, нейродегенеративные заболевания мозга в молодом возрасте — большая редкость.

Предотвратить снижение когнитивных способностей может помочь и привычный утренний прием пищи, если настроить его на сохранение здоровья головного мозга. Ученые выяснили, что до половины случаев деменции можно было бы предотвратить, скорректировав факторы риска, включая питание.

Чтобы завтрак помогал уму оставаться ясным, в него стоит включить яйца, богатые холином. Это вещество содержит ацетилхолин — нейромедиатор, участвующий в концентрации, обучении и накапливании памяти. Также в яйцах есть каротиноиды, защищающие клетки мозга, и триптофан, поддерживающий настроение и сон.

Помимо яиц, в диету для мозга входят листовая зелень, черника и грецкие орехи, не лишним будет добавить болгарский перец, шпинат или помидоры.

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