Пять человек пострадали при ударе ВСУ по нефтебазе в Луганске

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 17 0

Для атаки националисты, предположительно, использовали ракеты ATACMS.

Пять человек пострадали при ударе ВСУ по нефтебазе в Луганске

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Пять сотрудников, по предварительным данным, пострадали в результате удара ВСУ по нефтебазе в Луганске. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Ночной удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, осуществлен ракетами западного образца ATACMS. По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы», — написал он в Telegram-канале.

В результате удара также повреждены ЛЭП, а дома в районе нефтебазы частично обесточены. При этом горит газопровод высокого давления, в тушении пожаров задействованы все местные подразделения МЧС. 

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что число погибших в результате атаки ВСУ на Белгородскую область выросло до семи.

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