Гастроэнтеролог перечислил неочевидные причины неприятного запаха изо рта

Врач Садыков: неприятный запах изо рта может говорить о гастрите
Фото: Depositphotos / kleberpicui
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
На что стоит обратить особое внимание?
С таким неприятным явлением, как неприятный запах изо рта, сталкиваются многие. Однако игнорировать данный симптом не стоит, так как он может сигнализировать о многих заболеваниях, рассказал диетолог Рустем Садыков.
В беседе с «Радио 1» врач объяснил, что чаще всего неприятный запах изо рта возникает из-за гастрита и рефлюкса. По словам специалиста, человек начинает ощущать кисловатый привкус во рту, а после приема пищи страдает от изжоги и тяжести в желудке.
Также возможно появление такого симптома при чрезмерной физической нагрузке или стрессе, уточнил Садыков. В таких случаях стоит обратить внимание на свой образ жизни.
Запах тухлого яйца изо рта часто связан с проблемами печени или воспалением двенадцатиперстной кишки. При отрыжке с подозрительным запахом важно обратиться к врачу для выявления причины и определения лечения.
Гнилостный запах изо рта указывает на возможное онкологическое заболевание, по словам диетолога. В этом случае продукты опухоли попадают в кровь и наносят ущерб органам пищеварения.
Для борьбы с неприятным запахом Садыков советует употреблять зеленое яблоко или морковь, содержащие клетчатку, которая поглощает запах. Также можно жевать мяту, гвоздику или анис, вместо бесполезной жвачки, добавил врач-гастроэнтеролог.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасен отказ от завтрака.
Читайте также
52%
0.70 98.95
0.64
Нашли ошибку?