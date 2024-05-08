Гастроэнтеролог перечислил неочевидные причины неприятного запаха изо рта

На что стоит обратить особое внимание?

С таким неприятным явлением, как неприятный запах изо рта, сталкиваются многие. Однако игнорировать данный симптом не стоит, так как он может сигнализировать о многих заболеваниях, рассказал диетолог Рустем Садыков.

В беседе с «Радио 1» врач объяснил, что чаще всего неприятный запах изо рта возникает из-за гастрита и рефлюкса. По словам специалиста, человек начинает ощущать кисловатый привкус во рту, а после приема пищи страдает от изжоги и тяжести в желудке.

Также возможно появление такого симптома при чрезмерной физической нагрузке или стрессе, уточнил Садыков. В таких случаях стоит обратить внимание на свой образ жизни.

Запах тухлого яйца изо рта часто связан с проблемами печени или воспалением двенадцатиперстной кишки. При отрыжке с подозрительным запахом важно обратиться к врачу для выявления причины и определения лечения.

Гнилостный запах изо рта указывает на возможное онкологическое заболевание, по словам диетолога. В этом случае продукты опухоли попадают в кровь и наносят ущерб органам пищеварения.

Для борьбы с неприятным запахом Садыков советует употреблять зеленое яблоко или морковь, содержащие клетчатку, которая поглощает запах. Также можно жевать мяту, гвоздику или анис, вместо бесполезной жвачки, добавил врач-гастроэнтеролог.

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