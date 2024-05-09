Сандра Буллок хочет перед смертью вновь сыграть с Киану Ривзом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Какие отношения сложились между звездами Голливуда?

Сандра Буллок хочет перед смертью вновь сыграть с Киану Ривзом

Фото: www.globallookpress.com / Hitoshi Yamada

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Американская актриса Сандра Буллок выразила огромное желание еще раз оказаться вместе на одной съемочной площадке с Киану Ривзом. Она отметила, что хотела бы вернуться в старые добрые времена.

Вместе актеры снимались в фильме «Скорость». Однако во второй части картины Ривз не участвовал.

Вновь поработать им удалось лишь в мелодраме «Дом у озера» в 2006 году. Сейчас Буллок подтвердила свою готовность сняться еще в одном фильме с Ривзом, даже если это будет третья часть «Скорости».

«Прежде чем я умру, нам с Киану нужно что-то сделать вместе перед камерой. Пусть даже в инвалидных колясках или с ходунками. Может быть, кататься на маленьких самокатах в Диснейленде», — пошутила Буллок во время подкаста «50 миль в час».

Ривз желание коллеги поддержал. Он отметил, что тандем с Буллок «дал бы жару» на съемочной площадке.

«Для меня это как сигнал тревоги, как будто что-то важное еще не сделано. Я бы с удовольствием поработал с ней еще раз, прежде чем наши глаза закроются», — отшутился Ривз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждать зрителям в пятой части «Матрицы».

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