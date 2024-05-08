Армения объявила о прекращении финансирования деятельности ОДКБ

Глава МИД России ранее отмечал, что армянское власти начали забывать о роли организации во время сложных ситуаций с Азербайджаном.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Армения не будет финансировать деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2024 году. О таком решении заявили в пресс-службе армянского МИД.
«Армения воздержится от присоединения к решению „О бюджете ОДКБ 2024 года“ и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации», — говорится в заявлении.
При этом отмечается, что власти не возражали против принятия такого решения в «ограниченном формате».
Премьер Армении Никол Пашинян в марте заявлял, что страна покинет ОДКБ, если организация не ответит на поднятые вопросы касательно зоны ответственности в регионе. Россию же такая оскорбительная риторика насторожила, ответила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
По мнению дипломата, условия, которые выставил премьер-министр Никол Пашинян, можно назвать ультимативными. Это при том, что Армения постоянно уклоняется от предметного и экспертного диалога на площадке самой организации.
Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, ситуацию в отношениях с Арменией сегодня нельзя назвать оптимистичной из-за позиции армянского правительства. По его словам, руководство страны осознанно портит отношения с Россией.
В Армении стали забывать, что именно ОДКБ ни раз отстаивала интересы данной страны во время сложных ситуаций. А в 2021 году организация намеревалась направить свою миротворческую миссию для снижения накала в ее отношениях с Азербайджаном, добавил Лавров.
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