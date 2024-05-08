Армения объявила о прекращении финансирования деятельности ОДКБ

Армения не будет финансировать деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2024 году. О таком решении заявили в пресс-службе армянского МИД.

«Армения воздержится от присоединения к решению „О бюджете ОДКБ 2024 года“ и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации», — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что власти не возражали против принятия такого решения в «ограниченном формате».

Премьер Армении Никол Пашинян в марте заявлял, что страна покинет ОДКБ, если организация не ответит на поднятые вопросы касательно зоны ответственности в регионе. Россию же такая оскорбительная риторика насторожила, ответила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По мнению дипломата, условия, которые выставил премьер-министр Никол Пашинян, можно назвать ультимативными. Это при том, что Армения постоянно уклоняется от предметного и экспертного диалога на площадке самой организации.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, ситуацию в отношениях с Арменией сегодня нельзя назвать оптимистичной из-за позиции армянского правительства. По его словам, руководство страны осознанно портит отношения с Россией.

В Армении стали забывать, что именно ОДКБ ни раз отстаивала интересы данной страны во время сложных ситуаций. А в 2021 году организация намеревалась направить свою миротворческую миссию для снижения накала в ее отношениях с Азербайджаном, добавил Лавров.