Американские конгрессмены проголосовали против отстранения спикера Джонсона

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 14 0

Его критикуют за выделение пакета помощи Украине.

Американские конгрессмены проголосовали против отстранения спикера Джонсона

Фото: Reuters / Amanda Andrade-Rhoades

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Нижняя палата американского Конгресса отказалась поддерживать отстранение от должности спикера Майка Джонсона из республиканской партии, которое инициировала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

За блокировку инициативы проголосовали 359 представителей конгресса, против — 43. От голосования воздержался 21 человек.

Грин 8 мая официально инициировала голосование об отставке Джонсона. В зале слышались одобрительные возгласы законодателей, когда та подробно рассказала о своих претензиях к политику.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон ведут переговоры о предоставлении военной и финансовой помощи на 2024 год и следующие десять лет.

По словам лидера Незалежной, страны работают над двусторонним соглашением о безопасности на следующее десятилетие. В настоящее время готовится текст документа.

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Американские конгрессмены проголосовали против отстранения спикера Джонсона

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