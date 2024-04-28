«На следующие 10 лет»: Зеленский заявил о переговорах с США об объемах поддержки

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 48 0

Зеленский: Украина и США ведут переговоры о поддержке на следующие 10 лет

«На следующие 10 лет»: Зеленский заявил о переговорах с США об объемах поддержки

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa

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Тема:
Спецоперация

Страны совместно разрабатывают двустороннее соглашение о безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон ведут переговоры о предоставлении военной и финансовой помощи на 2024 год и следующие десять лет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам лидера Незалежной, страны работают над двусторонним соглашением о безопасности на следующее десятилетие. В настоящее время готовится текст документа.

«Работаем над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки — на этот год и на следующие десять лет», — написал Зеленский.

Уточняется, что речь идет про военную, финансовую и политическую поддержу. А также обсуждаются конкретные вопросы, касающиеся безопасности Украины.

Конгресс США на минувшей неделе все-таки согласовал законопроект о помощи киевскому режиму на более чем 60 миллиардов долларов. При этом на Западе уже высказались о неэффективности этого «пакета», а также о том, что он не поможет завершить конфликт с Россий и лишь навредит Киеву.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что двое украинцев утонули при попытке побега от мобилизации в Румынию.

Тема:
Спецоперация
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