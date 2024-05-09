Эффект бумеранга. Суд с Прилучным может пойти не по плану Муцениеце

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Адвокат Бенхин: Прилучный может перестать платить алименты Муцениеце

Эффект бумеранга. Суд с Прилучным может пойти не по плану Муцениеце

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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В погоне за увеличением суммы алиментов актриса может сильно пожалеть.

Актриса Агата Муцениеце, которая выиграла суд у бывшего мужа Павла Прилучного по алиментам, может и вовсе лишиться материального содержания на детей. Об этом заявил адвокат Александр Бенхин.

Как пояснил юрист, актер в суде может предоставить доказательства, что он обеспечивает детей. А именно — перечисляет экс-жене суммы на ежедневные расходы, возит детей в отпуск на Мальдивы, покупает им одежду и дарит подарки. Если суд примет доказательства во внимание, то, возможно, размер алиментов снизится.

«Можно сократить в два раза или вычесть ту сумму, которую он уже потратил на детей», — объяснил Бехтин в беседе с Teleprogramma.pro.

Кроме того, Прилучный может сделать и так, что Муцениеце будет получать мизерные алименты. Это возможно, если мужчина уменьшает доходы до минимума — к примеру, оформляет контракт на имя новой жены или третьей фирмы.

«Он уменьшит доходы до минимума, станет получать около 300 тысяч рублей, и тогда будет платить с этого ей треть. Я думаю, что к этому все и придет», — подытожил адвокат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дети Павла Прилучного начали работать на фоне скандала с алиментами.

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