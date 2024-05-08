Военные приступили к восстановлению мемориала участникам ВОВ в ДНР

Местные жители с благодарностью относятся к инициативе наших воинов.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Военнослужащие танковой бригады группировки войск «Восток» в одном из населенных пунктов ДНР начали восстанавливать памятник советским воинам-участникам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Мемориал, как отмечается, был построен в 1975 году. До 2014-го за памятником ухаживали, но после майдана власти Незалежной решили не выделять на это средства.
Лишь благодаря местным жителям памятник не разрушился окончательно. Однако Россия освободила этот населенный пункт, а теперь военнослужащие решили привести мемориал и прилегающую территорию в порядок.
Также идет работа по преобразованию мемориальных досок. Восстановление планируют завершить ко Дню Победы.
«Местные жители с благодарностью относятся к инициативе наших воинов и оказывают посильную помощь, вместе с военнослужащими в работах также принимают участие ученики местных школ в свободное от учебы время», — отметили в министерстве.
Ранее 5-tv.ru писал, что военные помогли восстановить мемориал участникам ВОВ под Луганском.
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