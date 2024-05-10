Путин встретился с Мишустиным перед рассмотрением кандидатуры премьера в Госдуме

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности председателя правительства Михаилом Мишустиным перед рассмотрением его кандидатуры в Госдуме на пост премьера страны. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что правительство в сложных условиях сделало немало. В связи с этим Путин счел правильным, если бы Мишустин продолжил работу на посту премьер-министра.

«Сделано в сложных условиях немало, и, мне кажется, что было бы правильно, если бы мы продолжили с вами работу», — подчеркнул Путин.

Правительство Российской Федерации сложило полномочия 7 мая. Сегодня в Госдуме пройдет обсуждение кандидатуры Мишустина на пост премьера. Ожидается, что сперва он выступит с докладом, затем прозвучат вопросы депутатов и выступления от партий, после чего состоится голосование.