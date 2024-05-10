«Организм уложил»: Полина Гагарина оказалась под капельницей

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 23 0

Певица Полина Гагарина оказалась под капельницей

«Организм уложил»: Полина Гагарина оказалась под капельницей

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Что произошло с певицей?

Российская эстрадная певица Полина Гагарина оказалась под капельницей из-за плохого самочувствия, об этом сообщила артистка в своем личном блоге.

впкпПолина Гагарина под капельницей. Instagram* / gagara1987

«Все-таки надо посидеть дома… Организм уложил», — подписала опубликованную фотографию Гагарина.

На снимке видно, что звезда находится под капельницей. Такое состояние могло возникнуть из-за нагрузок и большого количества репетиций в связи с сольным концертом, который запланирован у артистки на 29 июня в «Лужниках».

Во время встреч со своей командой певица руководит всем процессом, а на выступлениях старается выкладываться на максимум, что отнимает немало сил.

Прежде Полина Гагарина призналась, что планирует на некоторое время взять «паузу» чтобы отдохнуть. А после собирается снова вернуться на сцену. Певица предупредила, что количество концертов значительно сократится.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у Полины Гагариной может быть роман с танцором.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
91.82
0.70 98.95
0.64
Ограниченный выбор: китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 мая

Последние новости

13:46
Российские силы освободили Новокалиново в ДНР
13:26
ВС РФ нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики и ВПК Украины
13:13
«Организм уложил»: Полина Гагарина оказалась под капельницей
12:59
Путин встретился с Мишустиным перед рассмотрением кандидатуры премьера в Госдуме
12:42
Свекла всему голова? Как снизить давление без лекарств
12:29
Бастрыкин поручил возбудить дело об осквернении памятника советским воинам в Финляндии

Сейчас читают

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 мая
Самый волшебный день в году: как 10 мая 2024-го привлечь удачу, финансы и любовь
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео