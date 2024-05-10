Автобус с пассажирами упал в реку в Петербурге: что происходит на месте ЧП

На месте работают экстренные службы.

Страшное ДТП произошло на набережной реки Мойки в Петербурге — автобус с пассажирами упал в воду после столкновения с двумя легковыми автомобилями. Кадры с места происшествия есть в распоряжении 5-tv.ru.

В салоне транспортного средства находилось около 20 человек. На месте работают экстренные службы, в том числе водолазы. По данным 5-tv.ru, в результате произошедшего есть погибшие.

Как указал в своем Telegram-канале губернатор города Александр Беглов, пострадавшим оказывают оперативную помощь, а координацию осуществляет он сам.

По факту произошедшего начата проверка.