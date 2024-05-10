Число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге выросло до четырех

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 572 0

Предварительно, водитель транспортного средства не справился с управлением.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Число погибших в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге, в результате которого транспортное средство рухнуло с моста в реку, выросло до четырех. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

В главном следственном управлении СК РФ по городу также подтвердили, что в результате аварии есть погибшие и пострадавшие, однако их количество не уточняется.

ДТП произошло днем 10 мая на набережной реки Мойки. Сначала автобус протаранил две легковушки, а после этого упал в воду с моста. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением. Он уже задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Очевидица ДТП Инна Михайлова рассказала 5-tv.ru о первых минутах после ЧП.

«В воде люди были, с моста прыгали мужчины, бросали круги спасательные», — сказала она, отметив, что ее муж тоже не остался в стороне.

По словам женщины, два человека были извлечены через люк автобуса, так как двери транспортного средства оказались заблокированы. Один из пострадавших быстро пришел в себя, а второму пришлось продолжительное время проводить реанимационные мероприятия.

«Долго его откачивали, я не знаю, откачали или нет. Один мужчина пришел в себя», — сообщила очевидица.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент падения автобуса с моста в реку в Петербурге попал на видео.

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