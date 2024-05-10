Стихийный мемориал появился на мосту в Петербурге после падения автобуса в Мойку

В Санкт-Петербурге появился стихийный мемориал на мосту Поцелуева, где произошло падение автобуса в реку Мойку. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Неравнодушные граждане несут к месту смертельной аварии первые цветы, чтобы почтить память погибших.

Авария с автобусом произошла 10 мая, в результате погибли три человека. По факту инцидента было возбуждено два уголовных дела.

Водителя транспортного средства задержали в качестве подозреваемого. Спустя время автобус удалось вытащить на сушу с помощью крана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге начали проверку компании, чей автобус упал в Мойку.