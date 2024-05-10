В Петербурге начали проверку компании, чей автобус упал в Мойку

В Санкт-Петербурге началась комплексная проверка компании-перевозчика «Такси», автобус которой упал в реку Мойку из-за ДТП. Об этом сообщил городской комитет по транспорту в Telegram-канале.

«По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова Комитетом по транспорту начата комплексная проверка компании «Такси», — отмечается в сообщении.

О проверке также рассказал заместитель председателя комитета по транспорту Олег Матвеев. Он отметил, что специалисты СК изъяли автобус для проведения следственных мероприятий.

Авария с автобусом произошла 10 мая, в результате погибли три человека. По факту инцидента было возбуждено два уголовных дела.

Водителя транспортного средства задержали в качестве подозреваемого. Спустя время автобус удалось вытащить на сушу с помощью крана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что людей из упавшего в Мойку автобуса пришлось доставать из ледяной воды.