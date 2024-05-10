Число жертв в результате падения автобуса в Мойку возросло до семи

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 149 0

Трагедия произошла днем 10 мая в центре Северной столицы.

Число жертв в результате падения автобуса в Мойку возросло до семи

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку в Петербурге увеличилось до семи. Об этом сообщили в городском ГСУ СК России.

«По данным ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу, количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Авария с автобусом произошла 10 мая. По факту инцидента было возбуждено два уголовных дела.

Водителя транспортного средства задержали в качестве подозреваемого. Спустя время автобус удалось вытащить на сушу с помощью крана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на месте падения автобуса в реку Мойку в Петербурге появился стихийный мемориал.

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