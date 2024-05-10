Беглов выразил соболезнования близким погибших в ДТП на Мойке

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким погибших в аварии с автобусом, который упал в Мойку.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в ДТП на набережной Мойки. Все пострадавшие доставлены в стационары, где им оказывается необходимая помощь», — написал политик в Telegram-канале.

Он поблагодарил спасателей, врачей скорой помощи, сотрудников ГИБДД и обычных людей, которые пришли на помощь пострадавшим. Беглов пригласил их в Смольный, чтобы сказать лично слова благодарности за их смелый поступок.

Авария с автобусом произошла 10 мая, в результате нее погибли семь человек. По факту инцидента было возбуждено два уголовных дела.

Водителя транспортного средства задержали в качестве подозреваемого. Спустя время автобус удалось вытащить на сушу с помощью крана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на месте падения автобуса в реку Мойку в Петербурге появился стихийный мемориал.