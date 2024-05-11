Стратегический участок в Арктике выставили на продажу за 300 миллионов евро

Он располагается на архипелаге Шпицберген.

Участок земли на арктическом архипелаге Шпицберген размером с Манхеттен (14 830 акров или около 60 квадратных километров) выставили на продажу за 300 миллионов евро (29,6 миллиарда рублей). Об этом сообщается в материале агентства Bloomberg.

Авторы ссылаются на данные на адвоката Пера Киллингстада, представляющего интересы продавцов. Отмечается, что приобретение этой земли — единственная возможность для покупателя занять позицию в высоких широтах Арктики и «создать стратегический плацдарм».

В статье также сказано, что участок было решено продать после самого теплого лета в регионе в 2023 году. В районе Шпицбергена стало меньше морского льда, участились дожди, температуры поднялись в связи с климатическими изменениями.

Кроме того, это последний частный участок на девяти островах норвежского архипелага. Он продается компанией Knight Frank LLP любому желающему без исключений.

Остальная земля на Шпицбергене принадлежит государственным компаниям Норвегии и России. Участок находится примерно в 64 километрах от города Лонгиербюен, это почти пять километров береговой линии, множество гор, фьордов и арктической дикой природы.

Примерно 60% территории покрыто ледниками, здесь обитают белые медведи и песцы. Темный сезон продолжается с октября по февраль, круглосуточное солнце здесь можно наблюдать с апреля по август.

Ранее 5-tv.ru писал, что на ПМЭФ озвучили перспективы запуска чартера на российскую часть Шпицбергена.