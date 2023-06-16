На ПМЭФ озвучили перспективы запуска чартера на российскую часть Шпицбергена

Российская сторона стремится к независимости транспортной инфраструктуры от какого-либо другого государства.
Фото: www.globallookpress.com / AGAMI/M. Guyt via www.imago-imag
Генеральный директор «Арктикуголь» Ильдар Неверов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о перспективе запуска чартера на российскую часть Шпицбергена.
«Взаимоперемещение между Российской Федерацией и архипелагом очень активное, и на текущий момент, мы используем норвежские регулярные авиалинии, и это и хорошо, и плохо», — отметил он в разговоре с журналистом «Известий» Романом Блинковым.
По его словам, сейчас попасть на Шпицберген возможно только «на перекладных» — через территорию Норвегии, и, как правило, дорога занимает полтора дня, а иногда и двое суток. Он указал, что запуск чартера существенно увеличит количество туристов в российские поселки на архипелаге, так как там не требуется виза.
При этом глава «Арктикугля» подчеркнул, что российская сторона стремится к независимости транспортной инфраструктуры от какого-либо другого государства.
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