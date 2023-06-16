На ПМЭФ озвучили перспективы запуска чартера на российскую часть Шпицбергена

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Российская сторона стремится к независимости транспортной инфраструктуры от какого-либо другого государства.

На ПМЭФ озвучили перспективы запуска чартера на российскую часть Шпицбергена

Фото: www.globallookpress.com / AGAMI/M. Guyt via www.imago-imag

Тема:
ПМЭФ 2023

Генеральный директор «Арктикуголь» Ильдар Неверов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о перспективе запуска чартера на российскую часть Шпицбергена.

«Взаимоперемещение между Российской Федерацией и архипелагом очень активное, и на текущий момент, мы используем норвежские регулярные авиалинии, и это и хорошо, и плохо», — отметил он в разговоре с журналистом «Известий» Романом Блинковым.

По его словам, сейчас попасть на Шпицберген возможно только «на перекладных» — через территорию Норвегии, и, как правило, дорога занимает полтора дня, а иногда и двое суток. Он указал, что запуск чартера существенно увеличит количество туристов в российские поселки на архипелаге, так как там не требуется виза.

При этом глава «Арктикугля» подчеркнул, что российская сторона стремится к независимости транспортной инфраструктуры от какого-либо другого государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему российский бизнес призвал развивать не только импорт, но и экспорт из стран Латинской Америки.

Тема:
ПМЭФ 2023
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