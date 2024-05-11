Невеста Тимати сводит с ума туристов откровенными купальниками на Мальдивах

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 100 0

Невеста рэпера Тимати показала фото в купальнике на Мальдивах

Невеста Тимати сводит с ума туристов откровенными купальниками на Мальдивах

Фото: Instagram* / halfbloodval

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Валентина Иванова отправилась с избранником на курорт, где рэпер организовывает лагерь для серферов.

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) вместе с невестой, моделью Валентиной Ивановой греются под жарким солнцем на Мальдивах. Артист готовит к сезону серфинг-кемп, а его длинноногая избранница активно запасается контентом для соцсетей.

В личном блоге модели уже появилась серия соблазнительных фото в откровенных купальниках. Судя по бронзовому оттенку кожи, Иванова все время проводит на пляже под солнцем.

Молодая спутница рэпера привезла на курорт, наверно, целый саквояж с бикини на любой вкус и цвет, в чем можно убедиться из опубликованных StarHit.ru видео. Черный, с леопардовым принтом, ярко-оранжевый — в каждой публикации она позирует в новом наряде, едва справляющемся с задачей прикрыть наготу.

Даже в отпуске Иванова регулярно занимается спортом, поддерживая фигуру. А потом фотографирует ее с разных ракурсов сама или устраивает профессиональную фотосессию на пляже.

Только когда заходит солнце, модель дает себе отдых — надевает чуть больше одежды и идет на танцы, где снова снимает видео для соцсетей. Трудится, не покладая смартфона.

Иванова является спутницей артиста уже два года. Стоит отметить, что, в отличие от предыдущей пассии рэпера, модели Анастасии Решетовой, подарившей музыканту наследника Ратмира, она сумела добиться расположения его главной женщины — мамы Симоны.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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