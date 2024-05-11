Жители Петербурга продолжают нести цветы к месту падения автобуса в реку

Жители Санкт-Петербурга продолжают нести цветы к месту страшного ДТП с упавшим в реку автобусом, внутри которого находились пассажиры. Кадры с места событий оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Петербуржцы кладут гвоздики на край моста, с которого прямо в воду рухнуло транспортное средство.

В пятницу, 10 мая, автобус с пассажирами сошел с пути следования на встречную дорогу, протаранил две машины, а затем упал в реку. Согласно последним данным, в результате аварии погибли семь человек.

Правоохранители уже допросили водителя в качестве подозреваемого. По предварительным данным, он не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким погибших в ДТП на Мойке.