Водитель слетевшего с моста в реку автобуса назвал причину случившегося

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 104 0

Водитель утонувшего автобуса в Петербурге заявил о неисправности тормозов

Водитель слетевшего с моста в реку автобуса назвал причину случившегося

Фото: 5-tv.ru

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В результате аварии погибли семь человек.

Водитель утонувшего в реке автобуса в Петербурге назвал причиной произошедшего неисправность тормозной системы транспортного средства. Об этом стало известно 5-tv.ru

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку в офисе компании, которой принадлежит автобус. Были изъяты различные документы, включая путевые листы.

В настоящее время специалисты изучают техническое состояние транспортного средства для установки точной причины аварии. После завершения ряда действий они смогут сообщить о наличии или отсутствии поломки и ее характере.

Автобус с пассажирами сошел с пути следования на встречную дорогу, протаранил две машины, а затем упал в реку. Согласно последним данным, в результате аварии погибли семь человек. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжает проверку по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бастрыкин поручил наградить очевидцев, спасавших людей из упавшего в реку автобуса в Петербурге.

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