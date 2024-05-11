Нарышкин допустил вероятность контактов с директором ЦРУ Бернсом в перспективе

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 38 0

Какие договоренности есть между ведомствами?

Нарышкин допустил вероятность контактов с директором ЦРУ Бернсом в перспективе

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин не исключает возможности контактов с руководителем ЦРУ Уильямом Бернсом в ближайшее время. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

«Исключать нельзя», — заявил Нарышкин в ответ на соответствующий вопрос.

Зарубин также уточнил, что данная видеозапись была сделана 7 мая.

В марте этого года глава СВР рассказывал о существующих договоренностях с руководителем ЦРУ. Он также отмечал, что оба ведомства не должны допускать утечек о содержании проведенных бесед.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нарышкин усомнился в принятии Украины в НАТО ускоренным путем в обход правил. Он заявлял, что Незалежной не светит возможность вступить в Североатлантический альянc, обходя стороной действующие нормы.

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