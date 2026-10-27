Кокошники, мантры и наставники за 900 тысяч: вокруг фестиваля «Единение» разгорелся скандал

Скандал вокруг «Единения» разгорелся из-за эзотерики и цен до 900 тысяч

Громкий скандал разгорается вокруг фестиваля «Единение», который должен был объединить людей вокруг русских традиций. Но вместо народных обрядов и культурного наследия гостям почему-то предлагали тантру, йогу и эзотерические практики. Все это — под обещания активировать «национальный код» и обрести силу предков. Разумеется, за деньги. Почему некоторые уже окрестили фестиваль «шабашем эзотериков» и что именно организаторы собираются пробуждать — выяснял корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Днем — каравай, сушки и кокошники. К вечеру — телесные и духовные практики. Которые, как здесь обещают, делают жизнь по-настоящему объемной.

Так проходит фестиваль «Единение». Судя по афише на сайте, здесь духовные наставники учат людей встречать развитие с удовольствием. На практике от Анфисы Чеховой девушки слушают музыку, которая сдвигает сознание.

Оказалось, и единения среди гостей нет. За входной билет на фестиваль просят от 11 до 85 тысяч рублей. Обладателям самых дешевых фиолетовых браслетов многие площадки недоступны.

Не успеваешь зайти в шатер, как на входе выдают стопки листовок. На одной — «будь мудрым». На другой — «помни об уходящем времени». Они выглядят как духовные послания. Но если присмотреться — это визитки. С именем и телефоном гуру, а также с QR-кодом.

В мессенджерах тоже общаются только чат-боты. Наставник не объявится, пока не купишь персональные консультации или не поедешь с ним в Индию. Те, кто не платит, вынуждены радоваться тому, что дают. 20-минутным сессиям на фестивале и чтению рук от хироманта.

Но самые большие чеки здесь — у бизнес-коучей. Один из главных спикеров фестиваля — основатель школы наставников Артем Дюкарев. Его публично обвиняли в мошенничестве и неоказании услуг.

Вместо продвижения бизнеса сейчас он продает места в своем сообществе по 900 тысяч рублей.

Другой амбассадор фестиваля — Сати Казанова. Уроки она не продавала, а читала мантры и только для тех, кто не ниже уровня ВИП.

То же правило действовало на выступлении Анфисы Чеховой. Ее лекция о натальных картах была для избранных.

«Коммерческое мероприятие замаскировано под какие-то нарративы. Людям предлагают некий маркетинговый продукт, завернутый в красивую упаковку, форма может далеко не соответствовать тому, что там оказывается в содержании», — сказал политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

Мы связались с организатором фестиваля Владиславом Митьковским. На сцену он выходил в образе Ивана Царевича вместе с женой и сыном.

На вопросы, что именно происходит на практиках и почему люди извиваются на полу, Митьковский отвечать отказался.

«Девушки извиваются, как будто бы им плохо. Можете как-то прокомментировать вот как раз-таки вот это? Прокомментировать не буду. Спасибо. Почему? Я говорю, вы приехали не с тем последованием», — сказал организатор фестиваля «Единение. Русский код» Владислав Митьковский.

Рынок эзотерики огромен — до двух триллионов рублей в год. Но конкуренция растет. Поэтому гуру ищут новые упаковки. В этот раз выбрали русский стиль. Не вышло. Но спрос на чудо остался. Значит, будут и другие попытки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.