«Прикуси язык»: Пушков резко ответил Макрону на призыв к сдерживанию русских

Пушков посоветовал Макрону прикусить язык после слов о сдерживании России
Фото: Reuters / LUDOVIC MARIN
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Франция якобы надеется на урегулирование конфликта без вмешательства, но лидер страны неустанно говорит о намерении ввести войска на Украину.
Член Совфеда РФ Алексей Пушков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен прикусить язык. Так сенатор в Telegram-канале отреагировал на слова французского лидера о России.
«Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить», — написал Пушков.
До этого Эммануэль Макрон призвал Европу к готовности сдержать Россию, если в украинском конфликте она «зайдет слишком далеко». Он «изо всех сил надеется» на то, что Парижу не придется вступать в это столкновение. По его словам, Франция — «держава мира», которая должна быть «убедительной» по отношению к своим противникам.
Следует отметить, что лидер Франции прежде неоднократно заявлял о возможности ввода войск НАТО на Украину. Причем украинский президент Владимир Зеленский поддержал идею Макрона.
На прошлой неделе Макрон снова заявил об этом. По его словам, отправка возможна в том случае, если бы «русские прорвались через линию фронта» или при просьбе киевского режима в таком шаге. Однако французские военные отправляются на Украину под видом Иностранного легиона, хотя в Париже отвергают эту информацию, распространяемую зарубежными СМИ.
Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала последствия ввода войск Франции на Украину.
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