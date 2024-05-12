«Это такая была большая подлость»: из-за кого Стержаков ушел из МХАТа

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 39 0

Стержаков рассказал о конфликте с Табаковым, из-за которого оставил МХАТ

«Это такая была большая подлость»: из-за кого Стержаков ушел из МХАТа

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Все началось со статьи в бульварной газете.

Жизнь заслуженного артиста РФ Владимира Стержакова сильно изменилась после ухода из театра МХАТ, в то время актер играл в антрепризах и рекламах ради денег.

Несмотря на свою профессию, Стержаков не гнушался разгружать вагоны и продавать уборщиком. Что послужило истиной причиной ухода из МХАТ, артист рассказал в эфире шоу на федеральном канале.

«Это такая была большая подлость одного очень известного актера, который был главным редактором одной известной супербульварной газеты, где в том числе и вышла статья про меня о том, что я в очень такой, как сказать, нелицеприятной форме отзывался о новом руководстве МХАТ и его супруге. Конечно, этого ничего не было», — сказал Стержаков.

Как оказалось, этим человеком был Станислав Садальский. После этого ситуация в театре сильно изменилась. На то время он уже 20 лет проработал в театре и, если раньше играл только главные роли, то потом его специально распределяли на мелкие и эпизодические, что вызывало смешки у коллег. Это и стало основной причиной покинуть стены родного театра.

По словам Станислава, оправдываться в том, чего не было перед Табаковом было бы глупой ситуацией.

«Решение принимал тяжело. Сердце кровью обливается даже сейчас. Это мой театр. Были приглашения от других театров, ведущих театров, но не могу», — признался актер.

Стержаков отметил, что уходить в свободное плаванье было страшно, но, несмотря на трудности, его стали активно приглашать сниматься в кино и сериалах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актер Владимир Стержаков рассказал как тяжело переживал известие об обнаружении у него онкологического заболевания.

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