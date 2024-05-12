«Такой портал»: Катя Лель отдыхает на Мальдивах вместе с инопланетянами

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 49 0

Катя Лель на Мальдивах встретила инопланетян

Фото, видео: Тараканов Вадим / ТАСС; Instagram* / katyalelofficial; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Певице даже удалось заснять паранормальное на свой телефон.

На майские праздники только ленивый из звезд не уехал погреться на солнышке. В их числе и неземная Катя Лель. Вместе с подругой и дочерью певица отправилась на излюбленные всеми Мальдивы. Причем 49-летняя звезда хочет не просто отдохнуть, но и пообщаться со своими давними друзьями — инопланетянами.

«Вы не представляете, значит, я выхожу на виллу. Вилла наша на воде. И как будто такой портал. Вообще никого нет. Ты как будто в океане живешь, звезды и реально как будто сейчас инопланетяне спустятся», — посылает запрос во Вселенную Лель в социальной сети.

И звезде, действительно, по ее мнению, удалось увидеть паранормальное. На свой смартфон она записала странное свечение в небе ночью. Уже имеющая контакт ранее с внеземными цивилизациями Лель не сомневается — это инопланетяне прилетели.

Певица уже делилась, что часто видит сны о НЛО и научилась говорить с ними. Исполнительница хита «Мой мармеладный» сообщила, что после первых контактов с инопланетянами она научилась читать мысли и у нее появились исцеляющие способности. Звезда также уверена, что у нее есть два клона, которые живут на другой планете.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Катя Лель связана с потусторонним миром.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
91.82
0.70 98.95
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:39
Нагонят упущенное: кто из молодых артистов нравится Прохору Шаляпину
17:23
Тела двух погибших достали из-под обломков обрушившегося дома в Белгороде
17:13
Голикова заявила о сокращении числа женщин в репродуктивном возрасте
17:05
Военные РФ сбили украинский самолет Миг-29
16:57
«Закончил жизнь в аду»: появились подробности последних дней Зайцева
16:41
Новый национальный проект по экономике запустят в России

Сейчас читают

Стало плохо во время спектакля: умерла актриса Марина Щекина
Повторное обрушение пострадавшего от обстрела дома произошло в Белгороде
Часть многоэтажного жилого дома обрушилась в Белгороде
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео