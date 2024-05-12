«Такой портал»: Катя Лель отдыхает на Мальдивах вместе с инопланетянами
Катя Лель на Мальдивах встретила инопланетян
Фото, видео: Тараканов Вадим / ТАСС; Instagram* / katyalelofficial; 5-tv.ru
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Певице даже удалось заснять паранормальное на свой телефон.
На майские праздники только ленивый из звезд не уехал погреться на солнышке. В их числе и неземная Катя Лель. Вместе с подругой и дочерью певица отправилась на излюбленные всеми Мальдивы. Причем 49-летняя звезда хочет не просто отдохнуть, но и пообщаться со своими давними друзьями — инопланетянами.
«Вы не представляете, значит, я выхожу на виллу. Вилла наша на воде. И как будто такой портал. Вообще никого нет. Ты как будто в океане живешь, звезды и реально как будто сейчас инопланетяне спустятся», — посылает запрос во Вселенную Лель в социальной сети.
И звезде, действительно, по ее мнению, удалось увидеть паранормальное. На свой смартфон она записала странное свечение в небе ночью. Уже имеющая контакт ранее с внеземными цивилизациями Лель не сомневается — это инопланетяне прилетели.
Певица уже делилась, что часто видит сны о НЛО и научилась говорить с ними. Исполнительница хита «Мой мармеладный» сообщила, что после первых контактов с инопланетянами она научилась читать мысли и у нее появились исцеляющие способности. Звезда также уверена, что у нее есть два клона, которые живут на другой планете.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Катя Лель связана с потусторонним миром.
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