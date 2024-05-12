Стало плохо во время спектакля: умерла актриса Марина Щекина

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 1 229 0

Актриса Марина Щекина скончалась в больнице

Стало плохо во время спектакля: умерла актриса Марина Щекина

Фото: из открытых источников

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В чем причина смерти 57-летней женщины?

Умерла заслуженная артистка Амурской области Марина Щекина. Об этом сообщило региональное издание Амурская правда со ссылкой на пресс-службу театра.

Актрисе стало плохо 21 апреля во время антракта спектакля «Ханума» в областном театре драмы. Щекина играла главную роль в постановке, которую пришлось прервать из-за состояния актрисы.

Позднее она вышла на связь с поклонниками, обещая вернуться на сцену после выздоровления и поблагодарила всех за поддержку.

«Врачи провели меры по стабилизации моего самочувствия и нужные обследования. Сейчас я нахожусь на лечении», — говорила актриса.

Как отмечает издание, дата и время прощания будут определены позже. Что стало причиной смерти Марины Щекиной, пока неизвестно.

Марина Щекина родилась 1 июля 1966 года. С 1993 года актриса играла на сцене Амурского областного театра драмы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла заслуженная артистка России Галина Давыдова.

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