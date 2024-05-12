В больницы направлены 17 пострадавших после теракта в Белгороде

На месте работают спасатели. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в медицинские учреждения после террористической атаки украинских боевиков на жилой дом в Белгороде направлены 17 человек.

После обрушения целого подъезда в доме также произошло обрушение крыши. На данный момент спасатели работают на месте происшествия и проводят разбор завалов. Сегодня стало известно, что часть многоэтажного дома в Белгороде свалилась, подъезд разрушился полностью.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, причиной стало попадание украинского снаряда. Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по факту теракта.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате обрушения жилого дома в Белгороде, предварительно, пострадали 13 человек.