Разведчики 44-го корпуса отработали захват «языка». Лучшее видео из зоны СВО

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 18 0

Группа выдвигалась под прикрытием снайпера.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Разведчики 44-го корпуса отработали захват «языка»

Военнослужащие разведывательных подразделений 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» продолжают выполнять задачи на Сумском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Часть разведгрупп действует в тылу противника, другие бойцы совершенствуют навыки вблизи линии боевого соприкосновения.

Во время одной из тренировок разведчикам предстояло скрытно проникнуть на условную позицию ВСУ, захватить «языков» и документацию, а затем незаметно покинуть объект.

Группа выдвигалась под прикрытием снайпера. Его задачей было контролировать часовых и наблюдателей, чтобы они не успели поднять тревогу.

Такие занятия позволяют военнослужащим отрабатывать взаимодействие внутри группы и действия в условиях, максимально приближенных к боевым.

Подразделения 44-го армейского корпуса также используют для управления боевой работой и контроля поражения целей оптоволоконные и спутниковые каналы связи отечественного производства. Обмен данными ведется в том числе через закрытую систему связи.

Группировка войск «Север» продолжает наступление на нескольких направлениях в Сумской и Харьковской областях, оттесняя подразделения ВСУ от российской государственной границы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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