Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

Зачастую именно компетентность и забота медсестер и медбратьев играют ключевую роль в успешном лечении

Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником.

«Поздравляю медсестер и медбратьев с профессиональным праздником. В операционной и приемном отделении, в стационарах и поликлиниках — в любой медицинской организации не обойтись без ваших знаний и навыков, тепла и доброты. Зачастую именно компетентность и забота медсестер и медбратьев играют ключевую роль в успешном лечении. Ваша поддержка имеет огромное значение для человека в стрессовой ситуации, а чуткость и внимание помогают пациентам быстрее выздороветь», — написал Собянин.

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