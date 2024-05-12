Сергей Собянин поддержал проведение второго фестиваля «Конное достояние России»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 11 0

Посетителей ждут театрализованные выводки 13 пород лошадей, анимационные танцевальные программы, подвижные и интерактивные игры, викторины и тематические мастер-классы.

Сергей Собянин поддержал проведение второго фестиваля «Конное достояние России»

Фото: mos.ru

В Москве пройдет второй ежегодный фестиваль национальных пород лошадей «Конное достояние России». Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Организаторами выступят Кремлевская школа верховой езды и столичный Департамент культуры.

В этом году фестивальные площадки будут работать в пяти городских парках, среди них Измайловский (14–16 июня), «Кузьминки-Люблино» (5–7 июля), «Сокольники» (26–28 июля), «Митино» (16–18 августа) и парк Дружбы (6–8 сентября).

На театрализованных выводках представят 13 пород лошадей, в числе которых кабардинская, ахалтекинская, вятская, арабская, терская, башкирская, русская, мезенская, карачаевская, буденновская, донская, орловская рысистая и владимирский тяжеловоз.

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