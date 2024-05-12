Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ 

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 64 0

Глава государства также предложил кандидатуру нового министра обороны.

Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ 

Фото: www.globallookpress.com / Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

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Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего главу Минобороны Сергея Шойгу секретарем Совбеза. Соответствующий указ был подписан главой государства, сообщили в Кремле.

«Президент России Владимир Путин подписал Указ „О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации"1. Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Известно также, что на пост главы Минобороны президент предложил кандидатуру исполняющего обязанности первого вице-премьера Правительства РФ Андрея Белоусова. Об этом ранее сообщили в Совете Федерации.

Ранее стало известно, что Белоусов покинет свой пост в связи с переходом на новую работу. Какую именно — не уточнялось. Известно также, что место Белоусова займет возглавлявший Минпромторг Денис Мантуров.

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