Путин заявил о сплоченности россиян в поддержке бойцов СВО

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 47 0

Президент поздравил граждан с Днем народного единства.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Владимир Путин заявил, что жители России объединились ради поддержки участников специальной военной операции. Об этом глава государства сказал на церемонии вручения государственных наград и премии за вклад в укрепление единства российской нации. Мероприятие прошло в Екатерининском зале Кремля.

«Народ России объединился в искренней, действенной поддержке наших героев. Люди разных национальностей, культур, вероисповеданий ощущают неразрывную связь друг с другом», — подчеркнул президент.

По словам Путина, российские военнослужащие сегодня отважно защищают интересы страны и ее государственность в рамках СВО. Он также напомнил, что на протяжении истории ответом России на серьезные вызовы становились сплоченность граждан и их общая воля.

«С какими бы вызовами ни сталкивалась наша страна и российская государственность, ответом всегда становились сплоченность людей, их общая и оттого непобедимая воля, стремление самостоятельно определять свою судьбу», — заявил глава государства.

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