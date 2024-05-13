Актрисе Наталье Теняковой экстренно вызвали скорую помощь

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 36 0

Артистка резко почувствовала сильное недомогание.

Актрисе Наталье Теняковой экстренно вызвали скорую помощь

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитой актрисе театра и кино Наталье Теняковой экстренно вызывали скорую прямо в Московский художественный театр имени Чехова. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Как стало известно, 80-летняя артистка неожиданно почувствовала сильное недомогание — у нее резко поднялось артериальное давление. Причиной могло стать сильное волнение.

Однако звезду не госпитализировали. Врачи оказали помочь Наталье Максимовне и оставили в театре.

Тенякова прославилась благодаря таким фильмам, как «Любовь и голуби» Владимира Меньшова, «Следствие ведут знатоки» Юрия Кротенко и «Отцы и дети» Авдотьи Смирновой. Народная артистка РФ служит в МХТ с 1988 года. Сейчас она задействована в спектаклях «Лес», «9 ряд. 10, 11 место» и других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве экстренно госпитализирована 83-летняя Светличная.

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Актрисе Наталье Теняковой экстренно вызвали скорую помощь

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