Резко стало плохо: в Москве экстренно госпитализирована 83-летняя Светличная
83-летняя Светлана Светличная попала в реанимацию из-за проблем с сердцем
Фото: Геодакян Артем / ТАСС
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Звезда советского кино пожаловалась на недомогание и боли в области сердца.
В Москве экстренно госпитализирована 83-летняя звезда советского кино, актриса Светлана Светличная. По информации источника 5-tv.ru, звезде «Бриллиантовой руки» и «Места встречи изменить нельзя» стало плохо с сердцем.
Врачи приняли решение экстренно доставить актрису в больницу: звезду перевели в отделение реанимации интенсивной терапии.
Предварительно, у Светличной диагностировали проблемы с сердцем и сосудами.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Светличная открестилась от взрослого сына.
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