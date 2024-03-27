Резко стало плохо: в Москве экстренно госпитализирована 83-летняя Светличная

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 604 0

83-летняя Светлана Светличная попала в реанимацию из-за проблем с сердцем

Резко стало плохо: в Москве экстренно госпитализирована 83-летняя Светличная

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Звезда советского кино пожаловалась на недомогание и боли в области сердца.

В Москве экстренно госпитализирована 83-летняя звезда советского кино, актриса Светлана Светличная. По информации источника 5-tv.ru, звезде «Бриллиантовой руки» и «Места встречи изменить нельзя» стало плохо с сердцем.

Врачи приняли решение экстренно доставить актрису в больницу: звезду перевели в отделение реанимации интенсивной терапии.

Предварительно, у Светличной диагностировали проблемы с сердцем и сосудами.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Светличная открестилась от взрослого сына.

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