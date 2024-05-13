В Ереване задержали более 100 участников акции протеста, требовавших отставки Пашиняна

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

МВД Армении: задержаны более 100 протестующих, требующих отставки Пашиняна

В Ереване задержали более 100 участников акции протеста, требовавших отставки Пашиняна

Фото: Александр Патрин / ТАСС

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На прошлой неделе оппозиция запустила процедуру импичмента премьера Армении.

Полиция Армении задержала более 100 участников митинга в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

«По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 113 человек», — говорится в сообщении.

С четверга, 9 мая, на Площади Республики в Ереване проводятся митинги возле здания правительства Армении. Люди требуют отставки Пашиняна, прекращения процесса делитмитации границы с Азербайджаном и передачи ряда приграничных территорий азербайджанской стороне. Протестное движение возглавляет глава движения «Тавуш во имя родины», архиепископ Баграт Галстанян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оппозиция в Армении заявила о запуске процедуры импичмента Пашиняна. В то же время на Площади Республики проходил митинг, в котором приняли участие несколько тысяч человек.

Кроме того, митинги проходят и в Грузии. Участники акций выступают против законопроекта об иностранных агентах. Накануне они вышли к парламенту на проспекте Руставели и остались там на ночь, чтобы утром 13 мая помешать депутатам начать рассмотрение документа в третьем чтении. Протестующих оттеснила полиция от служебных входов в парламент.

Заседание все же состоялось. Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал законопроект об иноагентах в третьем чтении. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

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