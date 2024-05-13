Почти ослеп, жил в доме ветеранов: что известно о смерти актера Жарикова

Звезда фильмов «Место встречи изменить нельзя» и «Д’Артаньян и три мушкетера» скончался на 86-м году жизни.

Актер и каскадер Владимир Жариков, ушедший из жизни в возрасте 85 лет, в последние годы почти ничего не видел и жил в доме ветеранов. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.

По ее словам, Жариков прожил непростую и полную трагических событий жизнь. Имея степень кандидата философских наук, он ушел в кино и стал актером и каскадером Одесской киностудии. В фильмографии Жарикова около 80 картин, а числе которых такие знаменитые фильмы, как «Д’Артаньян и три мушкетера», «Место встречи изменить нельзя», «Пираты XX века», «Государственная граница».

«Его уважал и ценил Станислав Говорухин. В его фильме „Место встречи изменить нельзя“ Жариков сыграл за трех персонажей и произвел очень сложные каскадерские трюки. Он очень любил не столько работу актера, сколько каскадера», — отметила Гущина.

В 1990-е годы в связи с нестабильной ситуацией в стране дети Жарикова уехали за границу. Сын Юрий обосновался в Канаде, где сначала занимался орнитологией, имея звание доктора биологических наук, а затем получил сан дьякона. Дочь Светлана уехала в Швейцарию работать обычной нянечкой.

Жариков после смерти жены остался один, и очень скучал по детям, а потом его настиг очередной тяжелый удар. Согласно информации из открытых источников, актер стал жертвой мошенников и лишился квартиры.

В беде Жарикова не оставили коллеги: Союз кинематографистов выхлопотал для него место в доме ветеранов, где он и прожил до конца дней. По словам Гущиной, в последние годы актер болел и почти ослеп. Тем не менее он буквально рвался на встречи со зрителями, хотел общаться и читать им свои стихи — Жариков был еще и талантливым самобытным поэтом, выпустившим три книги.

«Он был непростой человек. А как он мог быть другим, если жизнь вертела, крутила им? Очень было тяжело, денег не было. Финансово никто не обеспечивал, жил на одну пенсию и ту помощь, которую оказывал Союз кинематографистов и Гильдия актеров. Человек был сложный, но многогранный, талантливый. Мы скорбим в связи с уходом нашего коллеги — актера, продюсера, поэта Владимира Жарикова», — заключила Гущина.

О месте захоронения актера станет известно позднее. Из Канады в Россию сейчас летит невестка Жарикова, которая займется его похоронами.

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