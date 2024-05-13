Умер советский певец Василий Ковальчук

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Исполнитель скончался на 81-м году жизни. В минском Большом театре он служил 35 лет.

Умер советский певец Василий Ковальчук

Фото: ВКонтакте / Большой театр Беларуси / bolshoibelarus

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Скончался известный советский певец, народный артист Белоруссии Василий Ковальчук. В январе этого года ему исполнилось 80 лет. Точные причины и обстоятельства смерти не уточняются. Печальное известие распространили представители Министерства культуры страны, а также минского Большого театра, где покойный прослужил 35 лет.

«Он служил искусству, музыке, театру, людям… Коллектив Большого театра Белоруссии безмерно скорбит в связи со смертью ведущего солиста Белорусской оперы и выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам Василия Васильевича», — сказано в некрологе.

Народный артист окончил Львовскую государственную консерваторию. В 1977 году он был принят в труппу Львовского государственного театра оперы и балета, а в 1989-м поступил на службу в минский Большой театр. В его репертуаре были партии Рыгора в «Дикой охоте короля Стаха», Абемелеха в «Самсоне и Далиле» Сен-Санса, Тимура в «Турандоте» Пуччини, Даланда в «Летучем голландце» Вагнера, Мороза в «Снегурочке» Римского-Корсакова, Рамфиса в «Аиде» Верди, Фигаро в «Свадьбе Фигаро», Лепорелло в «Дон Жуане» Моцарта и многие другие.

С коллегами из Большого театра Василий Ковальчук гастролировал в Германии, Испании, Португалии, Швейцарии, Таиланде, Великобритании и других странах, принимал участие в международном музыкальном фестивале в бразильском Манаусе. Соболезнования родным и близким певца выразил белорусский лидер Александр Лукашенко. Глава государства отметил: Ковальчук посвятил свою жизнь родному театру, создав на его сцене множество неповторимых и оригинальных образов.

«Его творческий путь является для молодого поколения артистов примером самоотверженного служения искусству и преданности любимому делу. Светлая память о Василии Васильевиче навсегда сохранится в наших сердцах», — сказал Лукашенко.

Василий Ковальчук был любимцем публики, его назвали одним из самых «громких» оперных басов. 80-летие он отметил на сцене бенефисным спектаклем «Дикая охота короля Стаха». Звание народного артиста республики музыканту присвоили в 2013 году.

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