Не стоит надеяться: врач развеяла мифы о способах забеременеть

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Репродуктолог Андреевская: употребление льняного семени не поможет забеременеть

Не стоит надеяться: врач развеяла мифы о способах забеременеть

Фото: www.globallookpress.com / Ottfried Schreiter

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На пути к долгожданному материнству из-за этих трех народных методов можно потерять немало драгоценного времени.

В попытке увидеть долгожданные две полоски на тесте многие женщины готовы прибегнуть к самым странным способам. Однако из-за неправильных действий можно лишь потерять годы. В беседе с изданием Lenta.ru акушер-гинеколог Татьяна Андреевская развеяла три мифа о способах зачать ребенка.

Так, регулярное употребление льняного семени никак не поможет забеременеть. В этом продукте действительно много полиненасыщенных жирных кислот, которые должны присутствовать в рационе женщины. Но все же он никак не связан с зачатием.

«С увеличением возраста женщины основной причиной ненаступления беременности становятся генетические поломки эмбрионов или плохое качество яйцеклетки. Именно по этим двум причинам эмбрион останавливается в развитии еще на стадии до имплантации. И льняное семя здесь точно не поможет», — предупредила специалист.

Также в попытке зачать малыша не стоит уповать на гирудотерапию (лечение пиявками — Прим. ред.). Единственное, для чего этот способ могут применять в гинекологии — это поздний послеоперационный период. В иных случаях наличие в слюне пиявок биологически активного вещества гиалуронидаза не поможет будущим мамам.

Кроме того, регулярное употребление облепихового масла не приблизит женщину к материнству. Более того, в нем содержится витамин Е, который может навредить.

«Научные исследования подтвердили, что длительный прием витамина Е оказывает токсичное воздействие на печень женщины и может вызвать пороки развития у плода. Поэтому сегодня специалисты не применяют этот витамин ни до, ни во время беременности», — объяснила врач.

В заключение Андреевская пояснила, что витамин Е участвует в синтезе гормонов. Но для этого нужна маленькая ежедневная доза. Ее можно получить из продуктов. Принимать витамин в виде таблеток или капсул вовсе не стоит. Достаточно добавлять в салат обычное подсолнечное масло.

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