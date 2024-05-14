В Совфеде обсуждают кандидатуры на должности министров силового блока и МИД

В Совете Федерации сегодня обсуждали тех, кто будет обеспечивать безопасность страны. А именно кандидатов на должности руководителей силовых ведомств, а так же Министерства иностранных дел.

Изменения в новом правительстве небольшие, но весьма неожиданные и прекрасно показывают, какое именно направление для дальнейшего развития и работы выбрал глава государства. Все объяснит корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Новое правительство формируется по новому порядку: с 2020 года премьер, его замы и министры назначаются на свои должности только после утверждения Госдумой, но эти нормы распространяются не на всех.

В отличие от Думы Совет Федерации министров не утверждает. Процедура называется консультацией, касается она только силового блока — Минобороны, ФСБ, МВД, ФСО и Росгвардии и еще министерства иностранных дел. После этого постановление верхней палаты уходит президенту, и уже глава государства принимает окончательное решение о назначениях.

Андрей Белоусов в здание Совфеда впервые входит в качества кандидата на должность главы оборонного ведомства. Конечно, никакого мундира — обычный деловой костюм. В профильный комитет по обороне идет вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Исполняющий обязанности первого зампреда правительства — гражданский человек, но если его кандидатуру утвердит президент, на посту министра обороны заниматься военными делами он и не будет. Судя по первым словам Андрея Белоусова в Совфеде, главная задача — экономика и социальная часть армии.

«Нам тут есть еще над чем работать. Отмечу только некоторые вещи. Это касается и выплат на обеспечение жильем, связанных с обеспечением участников СВО жильем. Это касается выплат гражданского персонала в воинских частях. Это касается особенно медицинского обслуживания. Я считаю, абсолютно непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений и отправляют в госпитали, которые часто просто переполнены», — заявил кандидат на должность министра обороны РФ.

О мерах по поддержке военнослужащих говорил и кандидат на должность главы Счетной палаты Борис Ковальчук. Целевое и эффективное расходование бюджета — это зона ответственности государственного аудита.

«Каждый должен делать все возможное для качественного обеспечения наших военнослужащих всем необходимым, включая как материальное обеспечение, так и поставки необходимой военной техники различного назначения. В этой связи Счетная палата должна строить свою работу, исходя из задач повышения эффективности расходования бюджетных средств», — подчеркнул кандидат на должность главы Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

Впрочем, это лишь одно из направлений работы Счетной палаты. Одним из главных принципов своей работы Борис Ковальчук назвал подход «критикуешь — предлагай». И, как итог, устранять нужно не только нарушения, сколько причины их возникновения.

«Проведение детального и всестороннего анализа проблемы нарушений. В основе этого принципа лежит целеполагание, направленное не на поиск виновного как приоритетной задачи, а на поиск причин, которые привели к тому или иному нарушению», — отметил Борис Ковальчук.

Разговор с сенаторами каждого из кандидатов затянулся почти на час, но большая часть проходила в закрытом режиме. Во многом обсуждались вопросы безопасности страны.

«Кандидаты продемонстрировали знания обстановки по линиям работы. Самое главное — проявили желание активно и эффективно работать на этих важнейших участках для нашей страны», — пояснил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин.

Впрочем, большинство уже имеют опыт работы в своих министерствах. В разговоре с Сергеем Лавровым сенаторы интересовались перспективами разрешения украинского кризиса дипломатическим путем, притом что Западу это, очевидно, не нужно.

«Наше дело правое. Если хотят на „поле боя“, то так и будет. Посмотрите, как они сейчас „причитают“ по поводу устойчивого широкого продвижения наших Вооруженных сил», — заявил и. о. главы МИД РФ Сергей Лавров.

При этом Россия, как отметил Сергей Лавров, всегда готова решить вопрос миром, но только, как это не раз говорил Владимир Путин, с учетом положения на земле. Дальнейший разговор с Сергеем Лавровым, как и с кандидатами на посты глав ФСО, МВД и ФСБ, проходил в закрытом режиме.

Свои рекомендации Совет Федерации направит президенту. В недельный срок, положенный по закону, верхняя палата парламента явно уложится.