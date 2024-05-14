«Возьму и обломаю»: Билан ответил на слухи о романе с Судзиловской

Певцу приписывают любовные отношения с актрисой уже не первый год.

Уставший от слухов о своей личной жизни певец Дима Билан откровенно рассказал, что его связывает с актрисой Олесей Судзиловской. Публика уже не первый год приписывает им любовный роман, но правдой он поделился с журналистом издания NEWS.ru.

Как объяснил знаменитость, никаких любовных отношений у него с Судзиловской нет. Исполнитель и актриса просто хорошо и давно дружат. Дмитрий отметил, что он также в теплых отношениях с ее семьей.

«Мы очень хорошие друзья. Вот просто вас возьму и обломаю сейчас, очень хорошие. И давно мы дружим. И с ее семьей», — сказал Билан на музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS.

К слову, Билану в этом году исполнится 43 года, но он по-прежнему холост. Женат не был, детей не воспитывает. Однако он не теряет надежды встретить ту самую. Певец признавался, что вторую половинку искал во многих местах, включая мегаполисы, но не нашел. Жесткие критерии отбора ему тоже не помогают, а, возможно, и усложняют поиски. Фанаты полагают, что достигнуть высокой планки звезды может его помощница Алена Усачева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Агата Муцениеце познакомила детей со своим новым возлюбленным.