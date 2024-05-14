Удобно и быстро: в РФ возрос спрос на узких специалистов в телемедицине

Больше всего за последний год из числа узких специалистов обращались к гинекологам, дерматологам, офтальмологам, урологах, эндокринологам и иммунологам.

За последний год популярность узких специалистов в телемедицине возросла на 13%. Анализ данных онлайн-записей пациентов и обезличенных обобщенных консультаций провели страховые и медицинские компании. Издание Газета.ру опубликовало результаты.

Так, вдвое больше стали обращаться к гинекологам, иммунологам, офтальмологам и урологам, на треть больше стало обращений к эндокринологам и дерматологам, почти в два раза выросло количество обращений к гастроэнтерологам. Чаще всего за помощью обращались в ноябре прошлого года, а меньше — в феврале.

«Сейчас дистанционная консультация — это привычный, удобный и эффективный способ взаимодействия с нужным врачом. Рост цифровизации медицинских услуг и более внимательное отношение к своему здоровью после пандемии стали причиной увеличения числа обращений к врачам узких специальностей», — объяснил коммерческий директор Александр Комов.

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