Украинские боевики рассказали, как приняли решение сложить оружие и не мешать проведению спецоперации.

Бойцы группировки войск «Запад» захватили позиции ВСУ и взяли в плен несколько боевиков. Передовые отряды работали в команде с операторами беспилотников.

Сначала украинские укрепления атаковали дронами-камикадзе, после чего в бой пошли штурмовики. Их действия координировали с помощью разведывательного коптера.

В ближнем бою наши бойцы не дали противнику шанса. За проявленный героизм при выполнении задач командир взвода был награжден Орденом Мужества.

Еще несколько пленных — участников запрещенных в России террористических неонацистских формирований «Кракен»* и «Братство» — взяли военнослужащие группировки «Север» в Харьковской области.

Боевиков использовали, чтобы латать дыры в обороне ВСУ на этом направлении. Руководство обещало предоставить им все необходимые средства для обороны, но по факту просто бросило под шквальный огонь российских сил.

«Было озвучено, что там есть „Купол“, стоит РЭБ. По итогу — этого не было. На тех позициях не было подготовленных огневых точек. Плюс еще постоянно крыли нас дронами, скиды были, и прицельно била артиллерия. Утром танк по нам работал, миномет. Все залетало прямо в окопы», — говорит украинский пленный Илья Гут.

* — «Кракен» — террористическая организация, запрещенная в РФ.