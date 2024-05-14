«Возрастает значение»: в Кремле объяснили новые должности Орешкина и Дюмина

Путин подписал сегодня соответствующие указы. Орешкин назначен замглавы администрации президента, а Дюмин — помощником главы государства.

Назначение на новые должности в администрации президента экс-помощника главы РФ Максима Орешкина и бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина обусловлено тем, то повышается значение ряда отраслей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом.

«Повышается значение экономики именно, более интенсивно идет взаимодействие с кабинетом министров по линии вот этого направления. Конечно же, возрастает значение таких областей, как транспорт, который будет курировать Орешкин. Поэтому президент [России Владимир Путин] принял такое решение», — сказал он.

Указами главы российского государства Орешкин назначен заместителем главы администрации президента. Он будет курировать вопросы экономики и транспорта. При этом Дюмин назначен на пост помощника Путина. Его обязанностями станет курирование в сфере оборонно-промышленного комплекса, спорта, а также он будет заниматься Госсоветом.

Кроме того, Песков назвал преждевременными вопросы о возможности создании новых управлений в администрации президента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента.