«Лишь бы не бегал»: как активная жизнь отражается на здоровье 93-летнего Краско

Поклонники встревожены состоянием народного артиста России, которому стало плохо по пути на кинофестиваль.

Народный артист РФ Иван Краско достиг того возраста, когда на здоровье уже практически ничего не влияет — ни в хорошем, ни в плохом отношении. Об этом 5-tv.ru заявил врач-терапевт Лев Авербах.

«В этом возрасте повлиять уже ни на что невозможно, 93 года — это очень серьезный возраст. Все уже сложилось. Вряд ли его здоровью сейчас можно как-то навредить», — отметил он.

Между тем многие поклонники Краско считают, что для своих лет актер ведет излишне активную жизнь, что, по их мнению, подрывает его здоровье.

К примеру, сегодня стало известно, что Краско стало плохо по пути на кинофестиваль «Виват Кино России». При этом артист не отказался от посещения мероприятия, а принял таблетку валидола и продолжил поездку.

Перенесшего несколько инсультов Краско и раньше упрекали в пренебрежительном отношении к собственному здоровью.

Известно, что в 2022 году актер сбежал из Мариинской больницы в Петербурге, куда его перед этим доставили на скорой в состоянии средней степени после гипертонического криза.

Врачи и близкие настоятельно рекомендовали Краско оставаться в больнице, однако он самовольно покинул ее, так как у него на ближайшие дни был намечен спектакль.

В свою очередь Авербах не видит ничего страшного в том, что 93-летний актер наблюдается и принимает поддерживающие препараты дома, а не в лечебном учреждении.

Более того, если Краско в свои годы способен сохранять хоть какую-то физическую активность, то это только на пользу ему. Главное — не переусердствовать, отметил Авербах.

«Если есть возможность, если он чувствует, что может ходить, то почему нет. Какая еще активность в этом возрасте может быть? Только прогулки, ходьба. Ну и пусть ходит, пока чувствует себя хорошо. Главное — без перегрузок. Если уж начнет бегать и прыгать, то, конечно, сердце может не выдержать. А так, потихонечку, вполне себе можно. Молодец», — заключил терапевт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как актер Иван Краско отметил 93-й день рождения.

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